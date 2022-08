Waldgeister

Staffel 3 Folge 7 53 Minuten

Pietro kommt grade noch rechtzeitig zu der jungen Giovanna, die im Wald niedergestochen wurde. Ein Pfeil am Tatort führt Vincenzo auf die Spur einer alten Sage über eine Waldkönigin. Doch Pietro und Roccia erkennen den Pfeil sofort - er gehört Roccias Neffe Gilberto. Sie machen sich auf die Suche nach ihm und lassen den Commissario erst mal im Dunkeln. Zwischen Tommaso und Natasha herrscht eisiges Schweigen. Und grade jetzt könnte sie seine Unterstützung gut gebrauchen. Chiara vertraut sich Natasha an, seit dem Kuss mit ihrem Chef in Rom ist sie sich ihrer Gefühle zu Giorgio nicht mehr sicher.