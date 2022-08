Wo ist Pietro?

Staffel 3 Folge 11 53 Minuten

Pietro ist ein paar Tage weggefahren. Was niemand ahnt: der Mann, der Natashas Sohn entführt hat, hat auch Pietro einen Besuch abgestattet… Die Forstwacht macht sich auf die Suche nach einem Jungen mit Autismus, der samt Hund aus einem Ferienlager verschwunden ist. Zwischen Tommaso und Giorgio entbrennt ein Streit. Vincenzo bekommt Besuch von seiner "kleinen" Schwester Manuela, die in ihm einen starken Beschützerinstinkt weckt. Manu ist allerdings äußerst hübsch und ein ganz schöner Wirbelwind, vor allem was die Männerwelt angeht.