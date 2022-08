Staffel 3 Folge 12 53 Minuten

Der Fund einer verbrannten Leiche erschüttert alle zutiefst, denn von Pietro gibt es noch immer kein Lebenszeichen… Die Polizei und die Forstwacht ermitteln gemeinsam. Giorgio hat sich mit seiner Kündigung bei der Forstwacht in eine verzweifelte Lage gebracht. Doch von der Suche Pietro lässt er sich dadurch nicht abbringen und so macht er sich mit Lupo zusammen auf den Weg. Vincenzo und Huber ermitteln außerdem in einem Mordversuch und dem Verschwinden eines Star-Zuchtbullen. Dann meint Vincenzo, dass er Eva beim Joggen gesehen hat, aber sie läuft ihm buchstäblich davon.