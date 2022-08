Schmutziges Geld

Staffel 3 Folge 14 53 Minuten

Tommaso hat immer wieder den gleichen Alptraum von einem Mann, der in den Abgrund fällt. Und was die hübsche Eleonora angeht, hat er Natasha angelogen. Als ein Geldschein in Innichen auftaucht, der im Zusammenhang mit einem Überfall durch die Camorra, die Mafia, steht und dann auch noch eine Leiche gefunden wird, führt die Spur ausgerechnet zu Rico und ebenfalls zu Eleonora… Pietro bringt Tommaso an den Punkt, an dem er endlich reinen Tische machen muss. Kann er den Mut aufbringen und alles erklären? Der Commissario muss derweil auf Aschenputtel aufpassen, ein Zwergpony und Maskottchen der Stadt.