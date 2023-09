Falsche Romantik

Wegen Evas Begeisterung für das Country Fest in Innichen, will sich Vincenzo nicht damit abfinden als Schreibtischtäter abgestempelt zu sein und nimmt am Bohnenwettessen teil - Hubers Enthusiasmus ist nicht mehr zu bremsen. Als in der Waldkommune Aliloke ein junger Mann verschwindet, braucht der Commissario die Hilfe von Pietro, denn sie werden mit vorgehaltener Waffe begrüßt. Doch Pietro kennt den Gründer Jan Netzer... Im Restaurant ist eine bekannte Kritikerin zu Gast und Reuter stellt stolz Chiara vor. Giorgio schmerzt es sehr, sie zusammen zu sehen.