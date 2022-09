Sturz in den Tod

Staffel 3 Folge 16 53 Minuten

Als die Polizei zum Schloss Welsperg zu einer Leiche gerufen wird, möchte Vincenzo ausdrücklich ohne die Forstwacht ermitteln. Das trifft sich gut, denn Pietro und Co. kümmern sich derweil um einen entflogenen Falken. Doch das Tier ist eine wichtige Spur in Vincenzos Mordfall… Natasha bekommt zufällig mit, dass ihr Sohn Evgenij bei der Familie Martinoli ist. Sie stellt Tommaso zur Rede und nimmt die Sache selbst in die Hand. Evas Mutter ist zu Besuch und kritisiert an jedem, besonders aber an ihrer Tochter, herum. Um sie zufrieden zu stellen, werden auch Vincenzo und Manu eingespannt.