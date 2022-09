Die letzte Chance

Staffel 3 Folge 20 1 Stunde 1 Minute

Vincenzo konfrontiert Rico mit den Beweisen der Steuerhinterziehung für die Eva fast ins Gefängnis gekommen wäre. Was wird sie jetzt tun? Chiara geht zu Reuter und möchte wissen, was mit ihm los ist, doch sie bekommt erneut Gemeinheiten von ihm zu hören. Als Reuter dann nach Berlin abreisen will, präsentiert ihm Giorgio schlagkräftige Argumente. Derweil ist Natasha noch immer verschwunden und Pietro setzt alles daran, sie wieder zu finden. Am Ende steht ein Duell um Leben und Tod. Finale der 3. Staffel.