Sara Langhirt: Schönheits-OP, Drogen und die Suche nach Identität

Mit 21 Jahren war Sara Langhirt in einer Fernseh-Show rund um das Thema Schönheit. Nach einem kompletten Umstylen, dachte sie, würde sie sich endlich wie die Frau fühlen, die sie immer sein wollte. Sie wurde an den Zähnen, Brüsten und an ihrer Nase operiert. Aber nach der Show waren ihre Probleme genau die gleichen: Die Drogensucht, die Frage nach Identität und die Beziehungsprobleme plagten sie. Eine lange Suche nach ihrer wahren Identität begann.