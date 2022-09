Voll der Psycho. Ich wollte nur noch sterben!

Staffel 1 Folge 129 40 Minuten

Wie geht es weiter in ihrem Leben, dass fragen sich viele Menschen, so auch der heutige Gast. In ihm kämpften ein schwarzer und ein weißer Wolf gegeneinander - was es damit auf sich hat und welcher Wolf gewann, berichtet er im Gespräch mit Thomas Meyerhöfer.