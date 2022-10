Fast fünf Jahre im Gefängnis: Ich war ein Gangster

Staffel 1 Folge 133 40 Minuten

In dieser Episode sitzen sich Ex-Polizist und Ex-Gangster gegenüber. Thomas Meyerhöfer hat Oleg zu Gast. In seinen frühen 20er Jahren entschied Oleg sich aus Langeweile dazu, Gangster zu werden. Er dealte mit Marihuana, erpressete und verletzte Menschen und genoss den Ruf, den er dadurch bekam. Mit 23 Jahren wude er von der Polizei festgenommen und kam 5 Jahre in Haft. Im Gespräch erzählt er, wie sein Leben im Gefängnis aussah, und wie Gott sein Leben vor nicht allzu langer Zeit umgekrempelt hat.