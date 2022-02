Der selige Carlo Acutis (1991-2006)

Folge 21 15 Minuten

Am 10. Oktober 2020 wurde der aus Mailand stammende, 2006 im Alter von nur 15 Jahren an Leukämie gestorbene Carlo Acutis seliggesprochen. In seinem kurzen Leben hat er ein Beispiel für Heiligmäßigkeit im Zeitalter des Internets gelebt. Wegen seines missionarischen Eifers im weltweiten Netz wird er bereits jetzt als "Cyper-Apostel" verehrt.