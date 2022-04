Entführt von Islamisten: Ein Afrikamissionar berichtet

Folge 22 25 Minuten

Pater Pier Luigi Maccalli wurde 2018 in Niger von Islamisten entführt und erst zwei Jahre später nach einer kräftezehrenden Odyssee durch die Wüste Sahara wieder in Mali freigelassen. Im Gespräch berichtet er über seine zermürbende Geiselhaft und die Beweggründe seiner Entführer. Außerdem ruft er zur Hilfe auf für diejenigen, die sich auch heute noch in der Gewalt der Islamisten befinden. Moderation: André Stiefenhofer.