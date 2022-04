Eden Culture - Ökologie des Herzens für ein neues Morgen

Folge 11 15 Minuten

Nicht nur Klimaaktivisten haben erkannt, dass sich etwas ändern muss in unserer Kultur. Der Tonfall wird immer aggressiver und die Ressourcen scheinen immer knapper zu werden. Der Siegeszug von Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung weckt Ängste davor, dass der Mensch von seinem eigenen technischen Fortschritt überrollt werden könnte. Zeit für die Frage: In was für einer Welt wollen wir leben? Der katholische Theologe Dr. Johannes Hartl gibt in seinem Buch "Eden Culture" eine schlüssige Antwort darauf. Moderator André Stiefenhofer spricht mit ihm über die "Ökologie des Herzens" und die dringend nötige Wiederentdeckung uralter Menschheitsgeheimnisse.