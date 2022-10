Heilige Crescentia von Kaufbeuren

Staffel 1 Folge 36 15 Minuten

Mit Heiligen tun sich viele Menschen heute schwer. Zu tief verwurzelt ist der Gedanke, dass es sich bei ihnen um Übermenschen ohne Fehl und Tadel handele. An der Heiligen Crescentia von Kaufbeuren ist heute noch gut erkennbar, was eine Heilige ausmacht und was sie Menschen unserer Zeit zeigen kann. Schwester Ursula Maria aus dem Crescentiakloster in Kaufbeuren stellt die Heilige vor. Moderation: Volker Niggewöhner.