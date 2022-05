Frank Otfried July: Dienstältester Landesbischof Deutschlands geht in den Ruhestand

Folge 992 27 Minuten

Bei seiner Wahl im Jahr 2005 war Frank Otfried July mit 51 Jahren der jüngste Bischof der Geschichte der Landeskirche in Württemberg. Heute ist er der dienstälteste Landesbischof in Deutschland. Nach 17 Jahren im Amt geht Frank Otfried July diesen Sommer in den Ruhestand. Der Landesbischof und vierfacher Vater kann auf eine bewegende Amtszeit zurückblicken. Was hat Frank Otfried July in seinen Amtsjahren am meisten geprägt? Wie war das Leben an der Seite des 67-Jährigen für seine Ehefrau Edeltraud? Und was hat das Paar für den Ruhestand geplant? Über diese und weitere Fragen spricht Moderatorin Heidrun Lieb mit ihren Gästen.