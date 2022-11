Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl im Gespräch

Staffel 1 Folge 1014 27 Minuten

Mit einem Festgottesdienst in der Stuttgarter Stiftskirche wurde Ernst-Wilhelm Gohl am 24. Juli 2022 als neuer Bischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg offiziell ins Amt eingeführt. Auf den neuen Landesbischof warten große Herausforderungen. Zum einen kehren viele evangelische Christinnen und Christen der Kirche den Rücken, zum anderen gilt es die Missbrauchsfälle aufzuarbeiten. Über seine ersten Eindrücke im neuen Amt, was ihm als Landesbischof wichtig ist und welche persönlichen Schwerpunkte er in der Kirche setzen möchte, darüber spricht Moderatorin Heidrun Lieb mit Ernst-Wilhelm Gohl bei Alpha & Omega.