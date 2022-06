Zwischen Zweifel und Zuversicht: Junge Menschen & Katholische Kirche

Folge 995 27 Minuten

"Wie hältst du es mit der Religion?" Zwei junge Menschen, die unterschiedliche Wege gewählt haben, berichten von ihren Positionen zur aktuellen Politik, der Katholischen Kirche. Laut der Studie "Junge Deutsche 2021" ist nur rund zehn Prozent der Menschen zwischen 14 und 39 Jahren der Glaube wichtig. Woran liegt das? Warum zweifeln junge Menschen am Glauben und an der Kirche? Und was macht ihnen Hoffnung? Dazu befragt Moderator Fabian Stanco Svenja Stumpf, eine junge Teilnehmerin des katholischen Reformdialogs "Synodaler Weg" und Andreas Waldvogel, der sich im Alter von 27 Jahren für den Kirchenaustritt entschieden hat, nach ihrer Sicht.