Menschenfreund und Mystiker - Der gute Pater Philipp Jeningen

Folge 1001 27 Minuten

Das Leben von Pater Philipp Jeningen im 17. Jahrhundert, nach dem 30jährigen Krieg, war nicht besonders spektakulär. Er hat keinen Drachen getötet, keinen Mantel geteilt, kein Brot in Rosen verwandelt. Und doch war sein Leben außergewöhnlich genug, dass er am 16. Juli 2022 in Ellwangen seliggesprochen wird. Besonders verehrt wird der neue Selige in einem bestimmten Gebiet im Nordosten von Baden-Württemberg auf der Ostalb, rund um das kleine Städtchen Ellwangen und die Wallfahrtskirche Schönenberg. Einer von denen, die Pater Philipps Spuren schon lange folgen, ist Dr. Wolfgang Steffel, katholischer Theologe und Dekanatsreferent für das Dekanat Ulm-Ehingen. Er erzählt Moderator Christian Turrey, was Pater Philipp Jeningen, den Menschenfreund und Mystiker, ausmacht.