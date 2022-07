Christophorus kommt - Rettung naht

Folge 1003 27 Minuten

Der Heilige Christophorus spielt eine tragende Rolle in der Heiligenschar der christlichen Kirche: Weil er das Jesuskind sicher durch einen reißenden Fluss getragen hat, gilt er bis heute als Schutzpatron aller Reisenden und Verkehrsteilnehmenden. Christophorus-Statuen finden sich vor allem an Brücken, Christophorus-Plaketten kleben an vielen Armaturenbrettern in Autos, die gelben Rettungshubschrauber des ADAC sind als "Christoph" nach ihm benannt. Am 24. Juli steht Christophorus im Heiligenkalender, und diese Ausgabe von "Alpha & Omega - Kirche im Gespräch" befasst sich mit dem beliebten Heiligen. Zu Gast im Studio ist der katholische Theologe Christoph Schmitt, der sich schon lange mit seinem Namenspatron beschäftigt. Nach Christophorus sind auch Autobahnkapellen benannt wie an der Kochertalbrücke an der A 6 Heilbronn-Nürnberg, die von der evangelischen Christusträger-Schwesternschaft betreut wird. Christophorus - ein spannender Heiliger mit einer ganz besonderen Beziehung zu Jesus. Moderation/Redaktion: Christian Turrey