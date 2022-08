Aus dem Leben gerissen - Demenz im jungen Alter

Folge 1004 27 Minuten

Immer mehr junge Menschen leiden unter Demenz. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft geht davon aus, dass bundesweit etwa 25.000 Menschen unter 65 Jahren an der sogenannten Frontotemporalen Demenz erkrankt sind. Demenz ist also keine reine Alterskrankheit. Welche Symptome und Warnsignale können darauf hinweisen? Wie verläuft die Krankheit? Und was sollten Angehörige von Demenzkranken beachten? Diese Fragen bespricht Moderatorin Heidrun Lieb mit ihren Gästen im Talk "Alpha & Omega".