Echt der Gipfel! - Berge als Höhepunkte des Glaubens

Folge 1005 27 Minuten

"Viele Wege führen zu Gott, einer geht über die Berge." Das hat der frühere Bischof von Innsbruck Reinhold Stecher gesagt. Berge spielen in den Religionen der Welt eine bedeutende, eine herausgehobene Rolle; denn sie verbinden Himmel und Erde. Dort begegnen sich Gott und Mensch, heilige Berge sind göttliche Wohnorte oder Kultstätten. Um Berge als Höhepunkte des Glaubens geht es in dieser Ausgabe von "Alpha & Omega". Gast im Studio ist der katholische Theologe und Geschäftsführer der Hauptabteilung Weltkirche der Diözese Rottenburg-Stuttgart Wolf-Gero Reichert, der seit seiner Jugendzeit begeisterter Bergsteiger, Bergwanderer und Tourengeher ist. Zu sehen sind in der Sendung beeindruckende Filmbilder vom "heiligen Berg Oberschwabens", dem Bussen, und vom Hohenrechberg in der Nähe von Schwäbisch Gmünd. Neben den heimischen Bergen geht es auch um die Berge der Bibel und die Gotteserfahrungen dort wie von Moses am Berg Sinai.