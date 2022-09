Tabuthema Suizid

Folge 1006 27 Minuten

In Deutschland nehmen sich jeden Tag rund 25 Personen das Leben. Männer sind davon deutlich häufiger betroffen als Frauen. Einer von ihnen war Patrik L. Er beging vor genau zehn Jahren Selbstmord und hinterließ seinen Sohn, seine Stieftochter und seine Lebensgefährtin. Was waren die Hintergründe für seine Tat? Wie gehen die Angehörigen mit diesem Schicksalsschlag um? Und was muss sich gesellschaftlich ändern, um Menschen in solchen Krisensituationen besser zu unterstützen? Darüber spricht Moderatorin Heidrun Lieb mit ihren Gästen bei Alpha und Omega.