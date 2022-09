Mach neu, was dich kaputt macht - warum Johanna Beck in die Kirche zurückkehrt

Staffel 1 Folge 1009 27 Minuten

Johanna Beck lebt mit ihrer Familie in Stuttgart und möchte an einer ermutigenden katholischen Kirche mit bauen. Ihre Geschichte mit der Kirche hat allerdings nicht gut angefangen - sie hat in der Kindheit und Jugend sexuellen Missbrauch durch einen Ordensmann erlebt. Über ihre Geschichte spricht Moderatorin Caroline Haro-Gnändinger in dieser Sendung - und darüber, warum es jeden etwas angeht, damit Aufarbeitung und Prävention gelingen. Moderation/Redaktion: Caroline Haro-Gnändinger.