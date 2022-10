Serkan Eren - Helfen als Lebensaufgabe

Staffel 1 Folge 1012 27 Minuten

2009 entkam Serkan Eren bei einem Autounfall nur knapp dem Tod. Diese Erfahrung veränderte ihn grundlegend: Helfen ist für ihn zur Lebensaufgabe geworden. Gemeinsam mit seiner 2016 gegründeten Hilfsorganisation STELP e.V. setzt er sich weltweit für Menschen in Not ein. Was Serkan Eren heute in seinem Leben wichtig ist, woher er die Kraft für seine Arbeit schöpft und wie er zu den Themen Tod und Sterben steht, darüber spricht er mit Moderatorin Heidrun Lieb bei Alpha und Omega.