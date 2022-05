Das möchte Jesus für dich tun (1/2)

Folge 515 26 Minuten

Jesus möchte unsere Schmerzen tragen. Er will von Schuld befreien und heilen. Schon im Alten Testament wird das über ihn gesagt - hunderte von Jahren, bevor er auf die Erde kam. Die Frage ist nur: Möchten wir das annehmen und sind bereit zu glauben und zu vertrauen? Bayless Conley lädt ein, in Jesaja 52 und 53 einzutauchen und zu entdecken, was Jesus bereithält.