Vergib - und erlebe Heilung

Folge 525 26 Minuten

Wenn uns jemand verletzt, kann es schwer sein, dieser Person zu vergeben. Aber dieser Zustand kann einen irgendwann krank machen. Genau deshalb sollte man nicht in der Unversöhnlichkeit gefangen bleiben. In dieser kraftvollen Predigt zeigt Pastor Bayless Conley, warum Vergebung so wichtig ist, um innerlich heil und frei zu werden. Wünschen wir uns das nicht alle?