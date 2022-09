Wie du als Christ in dieser Welt leben solltest

Staffel 1 Folge 532 26 Minuten

Was bedeutet es eigentlich, als Christ das eigene Denken zu erneuern und sich nicht an dieser Welt zu orientieren? Anhand von Römer 12 erklärt Harrison Conley leicht verständlich, wie wir als Christen leben sollten und was unsere Antwort auf das Gnadengeschenk der Errettung sein sollte - sind wir bereit?