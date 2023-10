Shalva Tee - Tea Time im Heiligen Land

Kräutertee aus Israel - Shalva Tea macht genau das. David Ross, Gründer von Shalva Tea, ist ein Naturliebhaber, der auf seinen Reisen nach Israel etliche heimische Kräuter entdeckte. Er hatte die Idee, damit Tee zu machen. Inzwischen lebt er in Jerusalem und hat Shalva Tea zu einer bekannten israelischen Teemarke entwickelt. An der Herstellung in Israel sind auch Menschen mit Behinderung beteiligt. Wie sich all das zu einem stimmigen Konzept zusammenfügt, findet Gottfried Bühler heraus.