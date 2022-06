Harte Drogen zerstörten fast mein Leben

Folge 108 26 Minuten

Heroin, Kokain, Crystal Meth - welche gravierenden Auswirkungen harte Drogen auf das Leben haben, mussten Manfred und Heather am eigenen Leib erfahren. Was als Flucht aus dem Alltag und reizvoller Nervenkitzel begann, riss beide bald in einen Abgrund aus Sucht und Zerstörung. Wie kann man da wieder rauskommen? (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)