Ich denke heute anders über Gott

Staffel 1 Folge 117 26 Minuten

Tom glaubte nie, dass Gott in sein Leben eingreifen würde, Michael fragte sich, warum Gott es zuließ, dass er in eine so schwere finanzielle Krise geriet und Marcys Glauben wurde herausgefordert, als ihr Mann auf tragische Weise ums Leben kam. Die drei berichten, warum und wie sich ihr Glaube an Gott verändert hat. (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)