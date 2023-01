Ich war Meth-Köchin und Dealerin

Staffel 1 Folge 121 26 Minuten

Jenny baute sich im Keller eine Drogen-Küche und fing an, Crystal Meth herzustellen. Keine gute Idee, wie sich bald zeigen sollte. Auch Jeanne geriet in eine Drogenspirale. Bei ihr fing alles an, als sie begann, scheinbar harmlose Schmerzmittel zu nehmen... (Moderation: Mirjam Nitsch / Andreas Waldmann)