Gott hält mich in seiner Hand

Folge 128 26 Minuten

Im Leben gibt es immer wieder Zeiten, die uns auf eine harte Probe stellen. Zeiten, in denen wir uns verloren vorkommen und in denen gläubige Menschen zudem fragen, ob Gott sie aus dem Blick verloren oder gar verlassen hat. Angie, Melissa und Korey erzählen von einer solchen Zeit in ihrem Leben und was sie daraus für ihren Glauben mitgenommen haben. Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann