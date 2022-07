Tennis fürs Leben

Folge 170 28 Minuten

1966: Fred Berli tritt beim Eröffnungsspiel an den US Open gegen Manolo Santana, die damalige Nummer Eins im Tennis, an. Ruesi Josuran spricht mit dem Tennislehrer und ehemaligen Tennisprofi Fred Berli. Was ist das Besondere an seinem Training? Welche Erfahrungen hat er auch mit Gott in seinem Leben gemacht?