Von der Kanzel in die Modeboutique

Staffel 1 Folge 173 28 Minuten

Johnson Eliezer wächst in Süd-Indien in einer sehr konservativ-christlichen Familie auf. Als junger Mann bricht er aus und verliert sich in der Hippie-Kultur. Seine Rettung ist die Schweiz, wo er Pfarrer wird. Wieso er heute in einer Modeboutique mit seiner Frau arbeitet, erzählt er Ruedi Josuran.