Sie Hirnforscherin - Er hirnverletzt

Folge 177 28 Minuten

David war erfolgreicher Unternehmensberater, bis er mit 31 eine Hirnblutung hatte und nach der OP vieles wieder neu lernen musste. Seine Frau Barbara ist Doktorin in Neuropsychologie und arbeitet in diesem Bereich als Dozentin und Forscherin an der Uni Bern, wie es ihr gemeinsames Leben veränderte, dass sie nun auch zu Hause mit diesen Themen konfrontiert wurde, berichten sie im Gespräch mit Ruedi Josuran.