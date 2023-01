Lust auf die Zukunft

Folge 180 28 Minuten

In einer Welt, die von zunehmendem Pessimismus geprägt ist, lohnt es sich, Lust auf die Zukunft zu erlangen. Das sagt Dr. Johannes Hartl - Gründer des Gebetshauses Augsburg und Autor des Buches "Eden Culture". Macht ihn dieser Gedanke zu einem radikalen Optimisten oder gar zu einem Utopisten, fragt Ruedi Josuran ihn im Gespräch. Hartl erklärt, was genau er unter diesem Optimismus versteht und merkt an, dass hierbei eine gesunde "Ökologie des Herzens" entscheidend ist.