Moderner Bildungsort: St.-Irmengard-Schulen in Garmisch-Partenkirchen

Folge 977 28 Minuten

Moderner Bildungsort: Mehr als 60 Millionen Euro hat das Münchner Erzbistum in die Generalsanierung der St.-Irmengard-Schulen in Garmisch-Partenkirchen investiert. Herausgekommen ist ein moderner Bildungsort mit herrlichem Blick auf die Alpen. Gemeinsam eine neue Kapelle bauen: Die Gemeinde Schernfeld bei Eichstätt bekommt eine neue Kapelle. Die alte Dreifaltigkeitskapelle musste wegen Straßenbauarbeiten weichen. Von Anfang an war die Bevölkerung in die Planung des Ersatzbaus mit einbezogen. Wer wollte, konnte Gestaltungsvorschläge einbringen. Wiedereintritt: Es gibt viele Gründe warum Menschen aus der Kirche austreten. Aber was führt einen jungen Menschen dazu, den Weg zurück zur Kirche einzuschlagen? Ein Jurastudent in Bayreuth hat sich trotz Enttäuschungen in der Vergangenheit wieder für die evangelische Kirche entschieden.