Ellen Ammann (1870-1932) - tatkräftige Sozialarbeiterin und Politikerin

Pandemiebedingt mit zweijähriger Verzögerung beging der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) in Bayern den runden Geburtstag seiner Gründerin mit einer Fülle von Veranstaltungen. KIRCHE IN BAYERN berichtet von Ellen Ammann, die 1919 zu den ersten Frauen im Bayerischen Landtag zählte. Die gebürtige Schwedin gründete unter anderem die katholische Bahnhofsmission in München, den katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit IN VIA, und die Bayerische Polizeiseelsorge.