Königinnen in Bayern

Staffel 1 Folge 992 28 Minuten

Von 1806 bis 1918 war Bayern ein Königreich. Fünf Könige und ein Prinzregent regierten in dieser Zeit. Von ihnen sind heute hauptsächlich König Ludwig I und der Märchenkönig Ludwig II bekannt. Was kaum jemand weiß ist, wer die bayerischen Königinnen waren und dass sie maßgeblich zur evangelischen Glaubensverbreitung in Bayern beigetragen haben.