Besondere geistliche Orte finden: die Onlineplattform "Ortskundig"

Staffel 1 Folge 994 28 Minuten

Mit der Plattform "Ortskundig" wollen das Bistum Eichstätt und das Bistum Augsburg gemeinsam schöne und wichtige religiöse Orte ihrer Heimat zugänglich machen. Informationen zu Kirchen, Kapellen, Ruinen und vielem mehr sind online zusammengefasst. Außerdem: Aleksander Pavkovic hat seit zwei Jahren das Amt des Ständigen Diakons im Erzbistum München und Freising inne. Der Sprachwissenschaftler ist von Geburt an blind. Und: Ukrainehilfe auf eigene Faust - Moritz Baller aus Taufkirchen bei München fühlt sich, wie viele junge Menschen zu Beginn des Krieges in der Ukraine, zunächst hilflos. Doch der 23-Jährige ergreift die Initiative und fährt Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze.