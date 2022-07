Theologischer Lesesommer: Die Schriften der heiligen Edith Stein

Folge 14 15 Minuten

In dieser Reihe stellt Kirche in Not "Buch-Gespräche" die Werke der einflussreichsten modernen Theologen vor und beginnt mit den Schriften der heiligen Edith Stein. Dr. Stephan Weber vom Herder-Verlag stellt die Gesamtausgabe ihrer Werke vor. Das Gespräch führte Dr. Anselm Blumberg.