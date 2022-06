Hinführung zur eucharistischen Anbetung

Folge 32 15 Minuten

In manchen Pfarreien wird sie noch gepflegt: die eucharistische Anbetung. Für einen nichtgläubigen Menschen mutet das seltsam an: Menschen sitzen oder knien zumeist schweigend vor einer weißen Hostie und schauen sie an. Warum tun sie das? Und was soll es bewirken? Diesen Fragen geht Volker Niggewöhner nach. Im Gespräch Anne-Françoise Vater, die das Projekt „Schulen der Anbetung“ initiiert hat.