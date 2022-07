Auftanken: Gott befreit Dich von Hektik!

Folge 662 55 Minuten

Ungeduld und Hektik nehmen die Freude am Leben. Viele Menschen sind ständig unterwegs und haben somit kaum echte Freude im Leben. Man kann sich ein Beispiel an Jesus nehmen, an seinem langsamen, ruhigen Leben und dem sanften Rhythmus seiner Gande. Anstatt durchs Leben zu hetzten, kann man bei Gott auftanken!