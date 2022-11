Gott tut etwas Neues!

Staffel 1 Folge 671 55 Minuten

"Gott tut etwas Neues, und es ist gut!" ruft Bobby Schuller seinen Zuhörern zu. Und er erklärt, warum Gott keinen neuen Wein in alte Schläuche füllen wird. Wer ein Gefäß für Gottes neuen Wein sein will, muss sich erst in einen neuen Schlauch verwandeln!