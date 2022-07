Heilung aus dem Königreich

Folge 282 26 Minuten

Der Ausgangspunkt für unsere Heilung ist das Kreuz, erklärt Daniel Müller in dieser Predigt. Am Kreuz wurde die Vergebung, ebenso wie die Heilung freigesetzt. Deshalb ist die Heilung in der Bibel dreifältig: Sie gilt für Seele, Geist und Leib.