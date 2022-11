Gibt es eigentlich noch Sünde?

Staffel 1 Folge 298 26 Minuten

Wir sprechen von „süßen Versuchungen“ und singen „Wir kommen alle, alle in den Himmel“. Doch wie ist das eigentlich mit der Sünde und was sagt die Bibel dazu? Isolde Müller nimmt uns hinein in ein unpopuläres Thema, das bei Gott aber immer noch relevant ist.