Einen satanischen Angriff ertragen (Der Kampf der Christen 3/4)

Gott gab Eva das Verlangen nach Nahrung, Schönheit und Wissen, sagt Dr. Charles Stanley. Aber hat er sie so auf den Weg der Sünde gebracht? Stanley erklärt: Satan bringt Verwirrung in die Gedanken. Wie wir dem standhalten und ihn in die Schranken weisen können, erklärt er in dieser Predigt.