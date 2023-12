Die Schutzwaffen Gottes (Der Kampf der Christen 4/4)

Viele Christen haben von der Waffenrüstung Gottes gehört. Aber was verbirgt sich genau hinter der Bezeichnung? Und wie kann diese Rüstung Christen im Alltag helfen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Pastor Charles Stanley in dieser Folge von In Touch.