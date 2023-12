Stufen des Glaubens im Leben der Christen

Wie gestalte ich meine Beziehung zu Gott und wie lerne ich ihm so zu vertrauen, dass er mich so reich wie möglich segnen kann? Es gibt verschiedene Ebenen des Glaubens, sagt Charles Stanley. Wie sie sich unterscheiden und wie sie sich auf unser Leben auswirken, erklärt er in der heutigen Predigt.