Wie du göttlichen Erfolg in deinem Leben trainieren kannst! (Kingdom Come: Das göttliche Potenzial in dir!)

Folge 131 26 Minuten

Jesus lehrte im neuen Testament seine Jünger das Reich Gottes, aber was bedeutet das heute? Was macht eine Reich Gottes Mentalität aus? In dieser Serie lädt Tobias Teichen dazu ein, durch einfache Schritte im Leben die göttliche Siegermentalität zu etablieren. Heute: Gott hat seine eigene Erfolgsdefinition. Wir können von ihm lernen, was es heißt, erfolgreich zu sein, sagt Tobias Teichen.